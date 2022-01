E' stato un girone d'andata più che complicato per il Crotone, che dopo 19 partite è terzultimo con sole quattro lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Vicenza, e per salvarsi ha bisogno di invertire immediatamente la rotta. Domenica i calabresi fanno visita al Parma per il recupero della diciannovesima giornata, ma sono i gialloblù a essere favoriti per il successo: i betting analyst vedono a 1,77 il successo degli emiliani, mentre il «2» del Crotone vale 5,05 la posta. Nel mezzo il segno «X», fissato a 3,48. Al Tardini prevale l'Under, con un match con meno di tre reti in quota a 1,72, mentre l'Over paga 2,07 la posta. Difficile, visto il pronostico, che ad andare in rete sia il Crotone: il Goal vale 1,92, mentre il No Goal è offerto a 1,82. Tra i risultati esatti è in pole l'1-0 a 6, mentre il 2-0 paga 8 volte la posta, seguito dal 2-1 in quota a 8,60.