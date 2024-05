Serie B, il Venezia sogna la promozione diretta: i bookie quotano il sorpasso sul Como

19 minuti fa



Il Venezia sogna ancora la promozione diretta in Serie A: il gol di Pohjanpalo a tempo scaduto contro la Feralpisalò ha permesso ai veneti di rimanere in scia al secondo posto del Como, lontano ora solo due punti, regalando la possibilità di sorpasso negli ultimi 90 minuti stagionali. Gli analisti, infatti, propongono tra 2,50 e 2,75 la promozione dei lagunari, per quello che sarebbe un vero colpo di scena nel campionato di Serie B.



Al di là delle due squadre che saliranno direttamente nel massimo campionato, gli occhi sono puntati anche sui playoff, che assegneranno il terzo e ultimo posto nella prossima Serie A. In tal senso, la Cremonese svetta a quota 2,75, seguita da Sampdoria e Catanzaro, proposte entrambe a 5,50. Si sale a 7,50 per il Palermo, mentre il ritorno in A del Brescia paga 10 volte la posta.