A tre giornate dalla fine della regular season, la Serie B ha una nuova capolista: con il successo sul Cosenza e vista la contemporanea sconfitta del Lecce a Reggio Calabria, ora è la Cremonese a comandare la classifica. Il primo posto della squadra di Pecchia si riflette anche nella lavagna antepost a 270’ dai verdetti, il primo posto della Cremonese è sceso a 1,75, seguito proprio da quello del Lecce - che ha un punto da recuperare - a 2,75. Staccatissime le altre, nonostante le distanze siano minime: il Monza è a -2, il Benevento a -3, eppure il primo posto di Stroppa e Caserta è schizzato a 7,50, con Brescia e Pisa addirittura a 22. Nella lavagna delle squadre promosse, ricorrendo quindi anche ai playoff, Cremonese e Lecce comandano rispettivamente a 1,35 e 1,50, con Monza e Benevento a 1,85 e Brescia e Pisa a 3,00. Occhio, però, a chi arriva dal basso: lontane dalla zona promozione diretta e dalla lotta per i primi due posti, Ascoli e Frosinone sono a un passo dai playoff, dove si ripartirà da zero. Il salto in Serie A dei marchigiani vale 6,50, quello dei giallazzurri di Grosso 7,50. Infine il Perugia, al momento la prima delle escluse dai playoff: la promozione degli umbri, a oggi, è a 18.