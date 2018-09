Incredibile ma vero. A poche ore dal possibile fischio di inizio, il match tra Cosenza e Verona, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B, è a fortissimo rischio. Colpa delle condizioni del manto erboso (appena rizzollato) dello stadio "San Vito-Marulla", considerate dalla Lega non idonee per una partita professionistica. Nonostante gli addetti al campo della società calabrese abbiano lavorato intensamente negli ultimi giorni e siano tuttora all'opera per garantire la regolare disputa della gara, il timore è che l'obiettivo possa non essere raggiunto quando l'arbitro Piscopo svolgerà l'ultimo sopralluogo. Qualora non arrivasse il via libera, il Cosenza potrebbe anche andare incontro a una sconfitta per 0-3 a tavolino.