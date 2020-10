Durante #Ascoli-#Reggiana l'arbitro Meraviglia ha indicato l'utilizzo della VAR al termine dell'azione finale per controllare il fuorigioco di #Kargbo sull'ipotetico gol del 2-2.



Ma la #VAR in Serie B non esiste. pic.twitter.com/rCuLvkV9Zk — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) October 21, 2020

E' successo in, nel corso di. Al 94esimo la squadra neopromossa segna il gol del 2-2 con l'eroe della promozione, Augustus; il guardalinee, con qualche istante di ritardo, alza però la bandierina, annullando la rete del possibile pareggio.Niente di curioso, se non fosse per Francesco, il direttore di gara, che prima di annullare il gol ha mimato il gesto del Var.Il gesto non è stato compreso da tutti i presenti in campo (anche perché Meraviglia, alla seconda in B, non ha mai arbitrato con l'ausilio del Var), ma va sottolineato che il gol di Kargbo era comunque in fuorigioco.