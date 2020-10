, perché lo ritengono un facile alibi. Le ragioni di una sconfitta o di un pareggio, tipo quello di, le vanno a cercare altrove, quasi sempre nella prestazione non all’altezza da parte della propria squadra. Questo non significa, però, che, per decreto, non possano commentare un arbitraggio., romano de Roma nonostante il francesismo, l’arbitro di Crotone-Juventus. Coadiuvato splendidamente dai varisti Abisso e Longo. Una contro-moviola personale alle tante pubblicate, post-partita, da autorevoli siti e quotidiani sportivi., ciò detto arbitro e varisti a mio parere hanno sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare.. Non dirlo, solo per il timore di essere accusati di piangineria, non ha senso.Comincio dall’assegnazione delal Crotone, a mio giudizio parecchio generoso.. Contatti di quel tipo, all’interno delle aree, ce ne sono a dozzine ogni partita, con conseguenti ruzzoloni degli scaltri giocatori al minimo urto. Reca non è stato da meno, cadendo non appena ha impattato lo juventino.Meglio evitarle, si sarà detto. È stato solo l’incipit di una serata costellata da decisioni discutibili., entrato in collisione col crotonese Cigarini (subito dopo graziato da Fourneau per un fallaccio su Morata). Impatto tra i 2 inevitabile poiché entrambi si sono avventati su una palla vagante a metà campo: Cigarini in scivolata, Chiesa con la punta del piede., ho notato invece una rotazione del piede di Chiesa verso l’esterno proprio per evitare di far male all’avversario, catapultatogli tra le gambe. Occhio di falco Fourneau l’ha interpretata a modo suo, e sulla sua assurda decisione - per protocollo - non hanno potuto interferire nemmeno i varisti.Entrati però in scena alla grande nel momento in cui la Juve, pur in inferiorità numerica e giocando fin lì una pessima partita, era riuscita a trovare il vantaggio, annullato appunto dalla coppia Abisso & Longo.. Dazn ci ha poi proiettato sulla tv il risultato del loro accurato lavoro cartesiano e, pur aguzzando la vista, non sono riuscito ad individuare la parte del corpo del giocatore spagnolo posizionata oltre quella del difensore calabrese. Colleghi dotati probabilmente di una vista migliore della mia mi hanno assicurato ci fosse mezzo centimetro di scarpa aldilà della riga,Mi rendo conto che a contestare il VAR si rischi il linciaggio, ma nemmeno mi va di essere turlupinato con la supposta infallibilità della tecnologia.. E come nella favola di Andersen, se il Re è nudo bisognerà pure che qualcuno lo dica, pur col rischio di passare per pazzo. Sarò anche un folle cecato, ma sull’arbitraggio di Fourneau – casualmente apprezzato da moltissimi antijuventini – e sul modo in cui è stato usato il VAR a Crotone avanzo delle riserve. Gli alibi non reggono, ma neanche certe decisioni prese allo Scida.