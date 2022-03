Il 3-0 incassato a Pisa non può distogliere la Cremonese dal sogno promozione. La sconfitta di domenica, che ha fatto scivolare i lombardi dalla prima alla terza posizione della Serie B, va subito cancellato nella sfida infrasettimanale contro il Pordenone, ultima del campionato cadetto. La vittoria dei padroni di casa allo 'Zini' si gioca a 1,38, mentre il successo esterno dei friulani paga addirittura 9 volte la posta. Alta anche la quota del pari, fissata a 4,20. Difficile vedere una rete dei neroverdi, che oltre all'ultimo posto in classifica hanno anche il peggior attacco del campionato: alto quindi il Goal a 2,25, con il No Goal nettamente avanti a 1,58. Sfida da Under quella dello Zini, dove una partita con meno di tre reti è vista a 1,78, mentre l'Over vale 1,98 la posta. Tra i risultati esatti prevale l'1-0, quotato 5,75.