Serie B: la Cremonese si conferma seconda forza dietro il Parma, irrompe la Samp nelle quote per la promozione

Sono ancora i minuti finali a far esultare la Cremonese. Dopo l'acuto di Bianchetti nel recupero a Modena, nello scontro diretto con il Como il gol vittoria di Zanimacchia è arrivato all'88', per la terza vittoria consecutiva. I grigiorossi sono ora al secondo posto e offerti a 1,50 su Sisal per la promozione. In piena corsa per l'accesso diretto alla Serie A anche il Venezia, sceso da 1,80 a 1,72 dopo la vittoria sul Bari, e il Como, che nonostante il ko nel derby lombardo resta in scia a 1,80. Scende da 3,50 a 2,75 la quota del Palermo, che ha ritrovato i tre punti dopo due sconfitte. Discorso opposto per il Catanzaro, sconfitto dopo una striscia di tre successi di fila e ora in lavagna a 6. Stessa quota per la Sampdoria, che la scorsa settimana era in lavagna a 9 e due settimane fa a 25: grazie ai risultati delle ultime settimane i blucerchiati sono tornati prepotentemente in gioco per un posto ai playoff. Scontato per i bookie l'accesso in Serie A della capolista Parma, offerta a 1,10 su Goldbet per la vittoria del campionato.