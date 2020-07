Serata di verdetti in occasione della penultima giornata di Serie B, la 37esima, in scena questa sera al completo a partire dalle 21, con dieci partite in contemporanea. In chiave playoff, fondamentali gli impegni della Salernitana di Ventura a Pordenone, del Frosinone di Nesta, a secco da quattro turni, che va a Crotone contro la squadra di Stroppa appena promossa in Serie A, e del Cittadella di Venturato, reduce da 5 ko di fila e a rischio nell'impegno contro un Venezia in gran risalita. Pericoloso incrocio in chiave promozione-retrocessione quello tra Empoli-Cosenza, con gli ospiti che devono centrare punti per evitare la C diretta, mentre lo Spezia terzo vuole mantenere il piazzamento playoff nel derby del Picco contro l'Entella. Il Chievo deve vincere a Benevento contro gli uomini di Inzaghi, in vacanza da tempo, per tornare a sperare negli spareggi che portano in A così come il Pisa, che ospita un Ascoli ancora pericolante. Vere e proprie sfide da dentro o fuori sono Juve Stabia-Cremonese e Perugia-Trapani, con i siciliani in grande ripresa ma ormai disperati, mentre il Pescara deve battere l'ormai retrocesso Livorno per tirarsi fuori dalla zona rossa.