Serie B, la Sampdoria cerca conferme in zona playoff: a Marassi quote da tre punti contro il Sudtirol

un' ora fa



Dopo quattro vittorie consecutive e l’importante pareggio in casa del Palermo, la Sampdoria vuole proseguire la striscia positiva per confermarsi in zona playoff. Nella sfida di domani di Serie B contro il Sudtirol, i betting analyst vedono i tre punti blucerchiati tra 1,90 e 1,95, mentre il colpo esterno degli ospiti, che inseguono in classifica a cinque punti e sono reduci dal pareggio contro il Parma, vale 4,25 volte la posta. A 3,25, infine, il pareggio. Si prevede una partita tattica e bloccata, con l’Under a prevalere nettamente sull’Over, a 1,50 contro 2,35, così come il No Goal, a 1,67, comanda sul Goal, a 2,10. Ecco, quindi, che tra i risultati esatti spicca l’1-0 a 5,50, seguito a ruota dall’1-1 a quota 6,50, mentre un pareggio a reti bianche vale 7 volte la posta.