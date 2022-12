I tre risultati utili consecutivi nelle ultime giornate hanno permesso alla Spal di allentare la tensione dopo settimane complicate. La formazione di Daniele De Rossi, grazie ai tre punti conquistati nel derby emiliano con il Parma, ha visto allontanarsi l’incubo retrocessione, e, nel "Boxing Day" di lunedì 26 dicembre, a Ferrara sfiderà il Pisa quinto in classifica. Per i padroni di casa i tre punti sono tutt’altro che impossibili: i betting analyst offrono il successo della Spal a 2,60, mentre quello ospite è poco più alto a 2,75. La quota del pari è invece fissata a 3,10. Nella sfida del "Mazza" prevale l’Over a 1,62, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,15. Grande equilibrio invece tra Goal, a 1,86, e No Goal a 1,83. Tra i risultati esatti in pole l’1-1 a 5,60, seguito dall’1-0 per la Spal, visto a 7,50, così come il successo per 0-1 in favore del Pisa.