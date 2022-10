Dopo aver sfiorato diverse volte l’esordio su una panchina, Daniele De Rossi inizierà ufficialmente la sua carriera da allenatore, alla guida della SPAL sabato pomeriggio in casa del Cittadella. L’ex capitano giallorosso spera di debuttare con un successo esterno, mai ottenuto finora in stagione, e offerto a 3,20 dal bookmaker inglese, stessa quota del pari, contro il 2,25 del segno «1». De Rossi, però, eredita una squadra in difficoltà capace di collezionare appena 9 punti in 8 partite,che valgono l’undicesimo posto in classifica a pari merito con altre quattro formazioni, a due punti dalla zona playoff e a una lunghezza dai playout. Nulla di irrecuperabile per un club che sogna il ritorno in Serie A dopo i tre campionati disputati tra 2017 e 2020, per una promozione fissata a 15 volte la posta. Molto più facile il mantenimento della categoria, obiettivo minimo per il neo tecnico della formazione di Ferrara, data come retrocessa in Serie C a 4,50.