La stagione regolare è alle spalle, ma non tutti i verdetti della Serie B sono stati ancora definiti. Giovedì 12 inizia ufficialmente la post-season con l'andata del playout tra Vicenza e Cosenza, mentre da venerdì 13 si parte col primo atto dei playoff che determineranno l'ultima promossa in Serie A. E' giunto dunque il momento di eleggere la nostra ideale top11 del campionato, tra suggerimenti di mercato e un premio alla costanza o all'impatto mantenuto dai migliori giocatori nell'arco dell'intera annata. Tanta Cremonese e tanto Lecce ovviamente, ma non soltanto...