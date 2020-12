Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B



SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PORDENONE per responsabilità diretta, in relazione al comportamento tenuto, al termine della gara, dal Presidente.



CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LONGO Samuele (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROMAGNOLI Simone (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SIEGA Nicholas (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SABELLI Stefano (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOMOVIC Nenad (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



DIRIGENTI

AMMENDA DI € 5.000,00

LOVISA Matteo (Pordenone): per avere, al termine della gara, con atteggiamento aggressivo criticato l'operato del Direttore di gara, reiterando tale atteggiamento anche con un Assistente.

AMMENDA DI € 3.000,00

LOVISA Mauro (Pordenone): per avere, al termine della gara, con atteggiamento aggressivo criticato l'operato di un Assistente.