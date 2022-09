Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica piena d'acqua che colpiva alla schiena un Assistente causandogli momentaneo dolore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato quattro bicchieri di plastica nel recinto di giuoco e due bicchieri di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DA RIVA Jacopo (Como): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



FLORENZI Aldo (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



OBERT Adam (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



TESSMANN Francis Tanner (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.



ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARULLA Kevin (Cosenza): per avere, al 6° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale.



SARRA Ivan (Pisa): per avere, al 30° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato

platealmente l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.