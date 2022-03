Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)CGS.DONATI Giulio (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.MATTIELLO Federico (Alessandria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.ZOPOLATO NEVES Carlos Augusto (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.DIAW Davide Djily (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).FRARE Domenico (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).LOVISA Alessandro (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MASTINU Giuseppe (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).MEGGIORINI Riccardo (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PAGHERA Fabrizio (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).PRESTIA Giuseppe (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SOHM Simon Solomon J (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).TUIA Alessandro (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).GIGLIOTTI Giacomo (Crotone): per avere, al 27° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti della panchina avversaria.