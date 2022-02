Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B dopo le partite della seconda giornata di ritorno:



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ADORNI Davide (Brescia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

BELLOMO Nicola (Reggina): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

NDOJ Emanuele (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



CARRARO Marco (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CHIARELLO Riccardo (Alessandria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARRONE Luca (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MECCARIELLO Biagio (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OKOLI Memeh Caleb (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PROIA Federico (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SERNICOLA Leonardo (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



MARCHETTO Carlo (Pordenone): per avere, al 39° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.