Prime indiscrezioni in merito ai verdetti relativi alle domande di iscrizione e le decisioni di Covisoc e Commissione-infrastrutture della Figc: in Serie B voci di esclusione anche per il Parma, ammesso invece il neopromosso Lecco. In Lega Pro fuori Alessandria, Triestina e il neopromosso Brindisi, secondo Corriere.it.