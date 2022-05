Brescia-Perugia e Benevento.Ascoli sono i due match che stabiliranno le due squadre che si batteranno contro Pisa e Monza nelle semifinali dei playoff 2022. Oggi il primo turno dei Playoff sarà tra Ascoli e Benevento, partita che si rivela complicata per entrambi i team: favoriti i giallorossi a quota 2.76, con il miglior attacco in campionato, contro i bianconeri che tra le mura del Benevento non hanno mai vinto. La X si gioca a quota 3.20: se ci sarà un pareggio si andrà ai tempi supplementari e se sarà ancora X sarà l’Ascoli a passare (quota 1.70). Per goal/ no goal: a quota 1.70 il goal e a quota 2.04 il no goal. Sabato sarà la volta di Brescia-Perugia: i biancazzurri vincenti a quota 1.85 hanno terminato l’ultimo precedente contro il Perugia con un goal di scarto. Il termometro emotivo sarà comunque alto per entrambi i team – soprattutto per i perugini che hanno già messo ko il Monza – e goal a quota 1.90, no goal a quota 1.80.