Anche la Serie B si appresta a scendere in campo per disputare gli incontri della quarta giornata del girone di ritorno. Ascoli e Juve Stabia - si legge in una nota - sono le due formazioni chiamate per prima a scendere in campo nell’anticipo di venerdì delle 21. Il fattore ambientale fa pendere la bilancia del pronostico sulla lavagna dalla parte della squadra di casa la cui vittoria è bancata a 1,90, con l’X a 3,35 ed il 2 a 4,20. Congruo la doppia chance X2 a 1,86, ma 1Xa 1,21 e 12 a 1,30. Differenti gli esiti al termine della prima frazione di gioco con l’1 a 2,50, l’X a 2,15, il 2 a 4,60. Sabato ben cinque le gare in programma. Cerca il disco verde il Frosinone in quel di Venezia per tentare l’aggancio della seconda posizione in graduatoria, obiettivo tutt’altro che facile a leggere il 2 a 2,50, vicino all’X a 2,95 e all’1 a 3,15. Offerto a 7,25 l’under 0,5, a 1,08 l’over 0,5, a 2,60 l’under 1,5, a 1,40 l’over 1,5, a 1,55 l’under 2,5, a 2,30 l’over 2,5, a 1,18 l’under 3,5, a 4,05 l’over 3,5, a 1,05 l’under 4,5, a 7,50 l’over 4,5, a 1,01 l’under 5,5, a 10,25 l’over 5,5. Sempre alle 15, l’Empoli del nuovo tecnico Pasquale Marino, già vincente al suo esordio casalingo contro il Crotone, cerca altri punti fuori casa contro un Cittadella che punta a rosicchiare qualche altra posizione tra le prime della classe. Le difficoltà della partita sono riassunte nell’1 a 2,20, il 2 e l’X a 3,30. Tra i risultati esatti a doppia cifra lo 0 – 0 a 10,75, a 12,00 il 2 – 2, a 15,00 lo 0 – 2 e il 3 - 1, a 11,00 il 2 – 0, l’1 – 2 a 10,50, a 37,00 il 4 – 1, a 55,00 l’1 – 4. Per il Pordenone, secondo in classifica ma a secco di vittorie da tre turni, c’è quel Livorno fanalino di coda che ha affidato in settimana la panchina a Roberto Breda. Obiettivi contro in quel di Udine ma padroni di casa favoriti ma non troppo con l’1 a 1,80, con l’X a 3,40, il 2 a 4,80. Raddoppia la posta il sì del multigoal da 1 a 2 e da 2 a 3, a 2,75 il sì del multigoal da 3 a 4, a 4,70 il sì del multigoal da 4 a 5, a 10,00 il sì del multigoal da 5 a 6, a 25,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. In casa, allo Scida, il Crotone ospiterà una Cremonese sprofondata nelle zone calde della bassa classifica. Probabilmente l’avversario ideale per tornare alla vittoria dopo ben due passi falsi consecutivi e tentare di agganciare seconda posizione: 1 a 1,75, X a 3,40, 2 a 5,00. Ed ancora, a 3,90 l’1 + goal, a 2,65 l’1 + nogoal, a 4,40 l’X + goal, a 9,25 l’X + nogoal, a 10,00 il 2 + goal, a 8,25 il 2 + no goal. Punti playoff in palio in Perugia – Spezia dove l’1 moltiplica per 2,10, l’X per 3,10 ed il 2 per 3,85. Tre i confronti in calendario per domenica. Alle 15 c’è Pisa – Chievo Verona e la bandiera delle scommesse propone l’1 a 2,75, l’X a 3,00 e il 2 a 2,70. A 2,20, invece, l’1 di Entella – Pescara con l’X a 3,10 ed il 2 a 3,55. In serata, dopo il pari interno nel derby con la Salernitana, il Benevento ammazzacampionato sarà di scena, alle 21, in quel di Cosenza contro una squadra che cerca punti salvezza ma è reduce da ben quattro sconfitte consecutive. Ovviamente sanniti favoriti ma 2 non popolare a 2,05, che raddoppia a 4,00 per l’1 e con l’X a 3,05. Nella lista dei possibili marcatori Sau è suggerito a 2,50 come Coda, Mancini a 2,75, Insigne, Pierini e Riviere a 3,25, Kragl e Moraes 3,50, Viola a 3,75, Stabile e Carretta a 4,00 e Bruccini a 4,50. Lunedì sera in calendario Salernitana – Trapani, un testa coda che potrebbe condizionare seriamente gli obiettivi di entrambe nel prosieguo della stagione. Granata col vento in poppa, anche all’indomani del prezioso pari nel derby contro la capolista Benevento, ma 1 non basso a 1,90, con l’X a 3,35 ed il 2 a 4,30, secondo Agipronews.