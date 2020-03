I cadetti si apprestano a disputare gli impegni previsti dal calendario della nona giornata di ritorno. Some si legge in una nota di Agipronews, ben sei gli incontri in calendario per sabato, tre domenica e uno nel posticipo di lunedì, tutti purtroppo a porte chiuse. Il primo fischio d’avvio è per Cittadella – Pordenone, gara delicata in chiave playoff. Divise da un solo un punto in graduatoria aspirano entrambe a muovere almeno la classifica. Sulla lavagna i padroni di casa favoriti ma 1 bancato a 2,00, non vicino all’X a 3,40 e con il 2 a 3,75. Popolare la doppia chance 1X a 1,25, che diventa 1,30 per l’12 ma a 1,78 è l’X2. A 2,60, invece, l’esito 1 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco, a 2,15 l’X, a 4,25 il 2. Perugia – Salernitana, delle 15, ha gli ingredienti giusti per essere considerata ad alto rischio per entrambe in campo per obiettivi diametralmente opposti. Giustificato l’1 tutt’altro che basso a 2,20, che arrotonda a 3,05 per l’X e con il 2 a 3,60. Particolarmente congruo l’under 0,5 a 7,50, ma a 1,08 l’over 0,5, a 2,65 l’under 1,5, a 1,40 l’over 1,5, a 1,55 l’under 2,5, a 2,25 l’over 2,5, a 1,20 l’under 3,5, a 3,95 l’over 3,5, a 1,05 l’under 4,5, a 7,25 l’over 4,5, a 1,01 l’under 5,5, a 10,00 l’over 5,5. Empoli – Trapani è un classico testa coda con l’1 a 1,80, l’X a 3,55 ed il 2 a 4,35. Impegno casalingo per un Frosinone con il vento in poppa che dovrà vedersela contro una Cremonese che da tredici turni non riesce a far bottino pieno in trasferta. Inevitabile l’1 a 1,70, molto lontano dal 2 a 5,50 e con l’X a 3,45. Moltiplica per 8,25, però, la somma goal pari a 0, per 4,05 la somma goal pari a 1, per 3,20 la somma goal pari a 2, per 4,10 la somma goal pari a 3, per 6,50 la somma goal pari e superiore a 4. Per il Venezia che non sa più vincere in casa questa volta l’avversario è da prendere con le pinze ovvero quel Crotone, terzo in classifica grazie agli ultimi tre successi consecutivi, che ha le carte in regola per insidiare il secondo posto di un Frosinone oramai avanti di solo un punto. Favorito sì ma non troppo con il 2 a 2,20 a fronte dell’X a 3,20 e con l’1 a 3,35. Tra i risultati esatti paga per 10,50 l’1 – 0 ed il 2 – 1, per 10,00 lo 0 – 0, per 12,00 il 2 – 2, per 15,00 l’1 – 3, per 50,00 il 2 – 4 e per 100,00 il 4 – 3. Obiettivi contro, domenica alle 15, in Juve Stabia – Spezia. Quozienti alti sia per il 2 a 2,35, sia per l’1 a 3,25 e con l’X a 3,30. Non solo, il sì del multigoal da 1 a 2 è suggerito a 2,15, il sì del multigoal da 2 a 3 a 2,00, il sì del multigoal da 3 a 4 a 2,60, il sì del multigoal da 4 a 5 a 4,10, il sì del multigoal da 5 a 6 a 8,50, a 22,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. Il Benevento ammazzacampionato dovrà vedersela in casa contro un Pescara distante ben trentuno punti in classifica. A senso unico le quote tutte, ovviamente, a favore dei sanniti a cominciare dall’1 a 1,50, lontano dall’X a 4,20 e ancor di più dal 2 a 6,25. Si scommette anche sul possibile marcatore con Galano, Mancini, Sau e Coda a 2,50, Maniero a 3,00, Insigne e Borrelli a 3,50, Improta a 4,00 e Kragl a 5,00. Lunedì sera, alle 21, Chievo Verona – Cosenza chiude la griglia della nona dei cadetti. Aglietti, nuovo tecnico del Verona, è atteso al suo esordio casalingo, anche se al cospetto di spalti vuoti. Padroni di casa con le carte in regola per far risultato pieno ma 1 a 2,00, distante dal 2 a 4,20 e con l’X a 3,15.