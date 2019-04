Quando ormai mancano appena sei turni al termine del torneo, la serie B ritorna in campo con una quattro giorni che potrà lasciare il segno sul prosieguo del campionato di molte squadre. Si comincia ancora una volta con l’anticipo del venerdì alle 21 questa volta tra il Pescara ed il Perugia. Si gioca per i playoff con una posta in palio che vale doppio. Per BetFlag - si legge in una nota - è gara aperta ad ogni soluzione finale, da perfetta tripla, e banca l’1 e il 2 a 2,65 con l’X a 3,20. Più sbilanciati gli esiti al 15° con l’1 a 7,25, l’X a 1,22, il 2 a 6,78 e al 30° con l’1 a 4,25, l’X a 1,67, il 2 a 3,69. Si scommette anche in doppia chance con l’1X e l’X2 a 1,44 e l’12 a 1,32.Obiettivi contro sabato alle 15 in Lecce – Carpi. Un testa coda con ben ventinove punti di differenza, promozione e retrocessione in ballo. Per la bandiera delle scommesse è pronostico a senso unico a favore dei salentini e offre l’1 a 1,45, che triplica a 4,25 per l’X fino al 7,00 per il 2. Si gioca anche in under/ over con l’under 1,5 a 3,60, l’over 1,5 a 1,25, l’under 2,5 a 1,90, l’over 2,5 a 1,80, l’under 3,5 a 1,35, l’over 3,5 a 3,00, l’under 4,5 a 1,12, l’over 4,5 a 5,50, l’under 5,5 a 1,04 e l’over 5,5 a 9,50. Sempre alle 15 fischio d’avvio per Salernitana – Cittadella. Proibito fare passi falsi. L’1 è propone a 2,85, il 2 a 2,50 e l’X a 3,10. Ed ancora, il sì dell’1 o over 2,5 è suggerito a 1,65, l’X o over 2,5 sì a 1,43, il 2 o over 2,5 sì a 1,59, a 1,26 il sì dell’1 o under 2,5, a 1,51 il sì dell’X o under 2,5, a 1,21 il sì del 2 o under 2,5. Vale doppia la posta in palio in Venezia – Foggia, trenta punti in classifica a testa e scontro che può decidere la stagione. Il fattore campo favorisce i lagunari ma 1 alto a 2,45, non distante dal 2 a 2,90 e con l’X a 3,15. Più tondi i moltiplicatori per numerosi risultati esatti a cominciare dallo 0 – 0 a 9,25, con il 2 – 0 e il 2 – 2 a 12,00, lo 0 – 2 a 13,00, il 3 – 1 a 17,00, il 2 – 3 a 33,00 e l’1 – 4 a 60,00.Domenica al Vigorito riflettori accesi su Benevento – Palermo, il match clou della giornata dal sapore di A. Occasione ghiotta per i sanniti per agganciare al terzo posto i rosanero. Per BetFlag il fattore campo può incidere sul risultato finale e consiglia l’1 a 2,15, distante dal 2 a 3,35 e con l’X a 3,25. Si può scommettere anche sulla somma goal con quella pari a 0 indicata a 9,50, la somma goal pari a 1 a 4,35, la somma goal pari a 2 a 3,25, la somma goal pari a 3 a 4,00, la somma goal pari a 4 a 6,00 e la somma goal superiore a 4 a 6,50.Lunedì sera, alle 21, Livorno – Brescia chiude la griglia delle partite valide per il sestultimo turno di campionato. La capolista farà visita ad una formazione reduce da ben tre sconfitte consecutive e sarà costretta a tornare a far punti per non compromettere la stagione. Il 2 delle rondinelle a 2,15 tiene conto delle difficoltà che potrà incontrare contro i ragazzi di Breda il cui successo è raccomandato a 3,40 e con l’X a 3,25.