Torna in campo la Serie B con una ricca tre giorni. A cominciare da Carpi-Cittadella in programma per sabato alle 18. E’ gara da tripla per BetFlag che banca l’1 e il 2 a 2,70 e la X a 3,05. Tutt’altro che bilanciati - si legge in una nota - gli esiti al 15° con l’1 a 7,25, l’X a 1,18, il 2 a 8,36, e al 30° con l’1 a 4,25, l’X a 1,60 e il 2 a 4,08. Per la doppia chance 1,43 per l’1X e l’X2 e 1,35 per l’12. Da quasi tripla Cosenza-Verona, in campo sempre alle 18, con l’1 a 2,80, il 2 a 2,65 e l’X che triplica la posta. Ed anche, l’1 o over 2,5 sì a 1,68 e no a 1,95, l’X o over 2,5 sì a 1,45 e no a 2,40, 2 o over 2,5 sì a 1,65 e no che raddoppia la giocata. Padova-Venezia è gara di cartello. I precedenti e il fattore campo fanno pendere l’ago della bilancia a favore dei padroni di casa ma 1 piuttosto alto a 2,15 , 2 a 3,65 e con l’X a 3,00. Il multigoal da 1 a 2 sì a 1,92, il multigoal da 2 a 3 sì a 2,00, il multigoal da 3 a 6 sì a 2,40, il multigoal da 4 a 5 sì a 5,25 e il multigoal oltre 7 sì a 27,00. Altra gara delle 18 è Spezia-Brescia classica in serie B con i liguri per tradizione avanti nei risultati conquistati. Non è gara a senso unico e l’1 a 2,30 lo testimonia eloquentemente, distante ma non troppo dal 2 a 3,35 e con il pari a 2,95. Tra i risultati esatti il 2 – 0 paga per 10,50, il 3 – 1 per 19,00, lo 0 – 2 per 13,50, il 3 – 2 per 35,00, il 2 – 2 per 15,00 il 2 – 4 per 100,00 e il 3 – 4 per 150,00. Domenica alle 21 il Crotone, prosegue la nota, ospita il Foggia un incontro di grande spessore tecnico. L’1 è proposto a 2,25, l’X a 3,20 e il 2 a 3,25. Per questa gara è a due cifre la somma goal pari a zero a 10,00, la somma goal pari a 1 moltiplica per 4,60, la somma goal pari a 2 per 3,30, la somma goal pari a 3 per 4,00, la somma goal pari a 4 per 5,75 e la somma goal oltre 4 per 6,25. Dopo ben nove anni il Lecce torna tra i cadetti e per l’esordio casalingo ospita, sempre alle 21, una Salernitana uscita indenne dal confronto con il Palermo. Per BetFlag non è gara facile per entrambe e le quote particolarmente congrue abbinate al successo finale lo testimoniano: 1 a 2,30 e 2 a 3,20. Il pari è offerto a 3,05. Si può scommettere anche sul minuto del primo goal: entro il 15° a 3,10, dal 16° al 30° a 3,75, dal 31° alla fine del primo tempo a 4,65, dal 46° al 60° a 7,25, dal 61° al 75° a 10,00, dal 76° alla fine della gara a 12,50 e a 8,25 con nessun goal. Perugia – Ascoli completa la griglia delle gare del secondo turno di campionato. Umbri largamente favoriti con l’1 a 1,75, ben lontano dal 2 a 4,90 e con l’X a 3,35. L’under 0,5 è consigliato a 8,25 e l’over 0,5 a 1,07, l’under 1,5 a 2,95 e l’over 1,5 a 1,35, l’under 2,5 a 1,65 e l’over 2,5 a 2,15, l’under 3,5 a 1,25 e l’over 3,5 a 3,80.