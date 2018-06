Il fattore campo e la migliore posizione in classifica al termine della regular season spingono il Frosinone verso la finale playoff di Serie B. Le previsioni dei quotisti vanno in netto favore dei ciociari, che domenica ritroveranno il Cittadella dopo l’1-1 nella prima parte delle semifinali. Ai gialloazzurri basterebbe un altro pareggio per passare il turno e sul tabellone 888sport.it l’obiettivo «1X» si gioca appena a 1,19, mentre per «1» e segno «X» singoli le quote dicono 1,95 e 3,15. D’altra parte, dal 2009 a oggi, il Frosinone non è mai stato battuto dai granata, che però hanno dalla loro parte un eccellente bilancio nelle partite giocate in trasferta. Delle ventuno partite giocate lontano dal Tombolato, undici sono finite con la vittoria dei veneti, la cui impresa stavolta pagherebbe 4,20. I nove incontri più recenti tra le due squadre sono tutti finiti in Goal e la possibilità che anche stavolta entrambe vadano a segno vale 1,81 (a 1,92 il No Goal). Più prudenti le previsioni sull’Under/Over, dove il punteggio “basso” la spunta a 1,70 contro il 2,08 dell’Over.