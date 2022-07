Il Palermo si muove sul mercato dei giovani e dopo essere sfumato l'acquisto di Alessandro Cortinovis, passato dall'Atalanta al Verona, i rosanero sono pronti ad accogliere Edoardo Pierozzi, terzino destro classe 2001 dell'Alessandria e Matteo Stoppa, seconda punta di proprietà della Sampdoria. La Reggina continua a rinforzarsi ed ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Gagliolo dalla Salernitana. Un acquisto di esperienza per Filippo Inzaghi che vorrebbe anche Luca Ceppitelli. Quest'ultimo, attualmente senza contratto, è cercato anche dal Lecce. Sempre dalla Salernitana potrebbe arrivare un attaccante, ovvero Simy. Il centravanti nigeriano non proseguirà il ritiro con il club campano in Austria, segno che la sua cessione sia vicina. Sull'ex Crotone c'è anche il Bari, da tempo interessato al 30enne.



La settimana che inizierà sarà quella dei grandi colpi di mercato. Il Como come confermato dallo stesso allenatore, Giacomo Gattuso, aspetta di ufficializzare sia Cesc Fabregas che Leonardo Mancuso. I tifosi del Cagliari invece, salutato Joao Pedro, sono pronti ad accogliere Gianluca Lapadula. Il centravanti del Benevento ha ormai trovato l'accordo definitivo con i rossoblù e già lunedì ci potrebbero essere le visite mediche. Tutto fatto anche per il ritorno di Ernesto Torregrossa a Pisa, questa volta a tiolo definitivo dopo il prestito della passata stagione. Il club toscano è fiducioso anche di ingaggiare in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A il giovane terzino del Porto, Tomas Esteves.