. Serie B che vedrà molto probabilmente protagonista il campione del mondoPer l'ex Chelsea, pronto un contratto biennale. Ilperde l'attaccante, che dopo l'ottima stagione al Cosenza, era sulla lista di molte squadre di prima fascia. Tra queste, l'ha spuntataGenoa che però pensa anche all'entrate e ha messo nel mirinotrequartista dello Standard Liegi con il contratto in scadenza nel 2023. Tra le situazioni più calde, anche quella legata aAttaccanti protagonisti anche in questa giornata,Il classe 2003 arriva in prestito dalSempre nel reparto offensivo,n prestito con obbligo di riscatto. Spal che come confermato dal presidente, Joe Tacopina, sta provando a chiudere anche per AIl club emiliano che però non si ferma agli attaccanti ma rinforza anche la difesa con l'arrivo di Matteo Arena dal Monopoli.continuerà la sua avventura con il club pugliese anche il prossimo anno, sempre con la formula del prestito. Infine, il