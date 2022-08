Con il posticipo tra Como e Brescia si è conclusa la terza giornata di Serie B. Adesso, ultimi giorni per i club di completare le operazioni di mercato. Il Bari vede piano piano sfumare la possibilità di arrivare a Christian Gytkjaer; il Monza infatti non si vuole privare del giocatore. L'ultima idea del club pugliese per rinforzare l'attacco è Aurelien Scheidler del Dijon. Il 24enne francese è seguito anche dal Pisa. Sempre in attacco, si sta muovendo il Venezia: se la pista che porta ad Adnan Januzaj è molto complicata, considerando l'inserimento del Siviglia, il club ligure ha chiuso per Denis Cheryshev, svincolato dopo l'esperienze al Valencia e Villarreal.



Duello di mercato tra Pisa e Como per Federico Barba, difensore centrale del Benevento. Possibile scambio tra Brescia e Spal. Quest'ultimi sono interessati al difensore Davide Adorni e in cambio il Brescia ha chiesto Alessandro Murgia. Il club lombardo vuole provare il grande colpo a centrocampo in questi ultimi giorni, ovvero Mattia Valoti. Il classe 1993 però non è sicuro di lasciare il Monza e tornare in Serie B. Tutto fatto invece per Dario Saric, che svolgerà oggi le visite mediche prima della firma che lo legherà al Palermo. I rosanero hanno anche trovato il vice Brunori; sarà Luca Vido, di proprietà dell'Atalanta.