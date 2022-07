Trattative anche oggi serrate per quanto riguarda le formazioni di. La notizia di giornata è il ritorno dial. L'esterno offensivo arriva dalcon la formula del prestito: già nella scorsa stagione aveva vestito la maglia dei lariani collezionando 31 presenze e mettendo a segno due reti. "Penso che questa società abbia tutto per continuare a crescere e a migliorare e io non vedo l’ora di dare il mio contributo", le prime parole del 26enne.- L'accordo con lac'è già, manca soltanto il sì diper sigillare l'affare con il passaggio diin bianconero. Ilattende la risposta definitiva e positiva del difensore rumeno che andrebbe in Liguria facendo il percorso inverso del terzino rossoblù.- Dopo, ilmette a segno un altro colpo in entrata con l'arrivo, in prestito dall'del promettente centrocampista di 20 anni- La società emiliana starebbe guardando in casaper rafforzare la rosa. Nello specifico, come riporta La Gazzetta di Parma, i ducali sarebbero fortemente interessati a. Possibile che alla fine i brianzoli, già molto attivi con le operazioni in entrata, si privino di alcuni elementi del gruppo attuale. I gialloblù al momento vigilano.- E' ormai alle battute conclusive il trasferimento didallaallacome dimostra l'incontro tra i ds delle sue società, ovveroche ha già giocato con la maglia dei calabresi nella scorsa stagione, questa volta dovrebbe passare a titolo definitivo alla corte di- Il giovane attaccante di proprietà delè pronto a sbarcare alcon la formula del. Nell'ultima annata il 18enne ha messo a segno 17 reti trascinando la primavera rossonera alla salvezza. Ora per lui è prevista la prima esperienza nel calcio professionistico.