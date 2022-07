Tra due settimane si riparte, torna in campo la Serie B, la più affascinante degli ultimi anni viste le tante piazze storiche presenti. Tra queste, il Parma che si sta muovendo sul mercato degli attaccanti. Il ds, Mauro Pederzoli, sta infatti portando avanti due trattative: la prima per Nicolò Cambiaghi, giovane esterno offensivo di proprietà dell'Atalanta mentre l'altro nome sulla lista è quello di Nicola Sansone. Il giocatore del Bologna cerca una nuova destinazione e tra i club interessati c'è anche il Genoa. I rossoblù che intanto stanno seguendo, sempre per l'attacco, Filip Szymczak, giovane polacco del Lech Poznan, nella speranza che possa seguire le orme di Piatek, esploso proprio a Genova.



Il Palermo si trova alle prese con una situazione non semplice da gestire dopo le dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini. Addii che condizionano anche il mercato. Gregorio Luperini infatti, pupillo dell'ex allenatore rosanero e al centro di voci di mercato, può adesso partire con Ascoli, Perugia e Frosinone interessate al centrocampista. Giorni movimentati anche per il Pisa, che a breve saluterà ufficialmente Lorenzo Lucca, in procinto di trasferirsi all'Ajax. I toscani, stanno pensando a Moustapha Cissé, punta classe 2003 di proprietà dell'Atalanta.