Tanti acquisti ma anche tante cessioni nella giornata della Serie B. Protagonista è sempre il Palermo, ora alla ricerca di un nuovo allenatore. Tanti i nomi in ballo: Corini, Ranieri, De Rossi, ma il mercato dei rosanero non si ferma. È arrivata l’ufficialità del colpo Pierozzi, in prestito dalla Fiorentina.



COLPI - Molto attivo il Frosinone. I ciociari hanno definito l’accordo per portare nel Lazio Gennaro Borrelli dal Pescara e Loria dal Pisa. Si muovono anche Modena e Cosenza. Gli emiliani hanno chiuso per Battistella, i calabresi sognano sempre Brescianini del Milan.



BIG – Il Cagliari vuole Filippo Falco della Stella Rossa e non molla Di Mariano, il Parma stringe per Cambiaghi. Sempre in fermento il mercato della Reggina. La squadra di Inzaghi punta a completare 4 colpi: Santander, Majer, Cicerelli e Fabbian. Il Venezia piazza un colpo, riuscendo a far rinnovare Busio. Salutano la B invece Maksimovic verso la Stella Rossa, Lucca pronto a volare in Olanda all’Ajax e Di Francesco che torna in A, al Lecce. Il prossimo potrebbe essere Karamoh, su cui si è mosso il Burnley.