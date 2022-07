Inizia un'altra settimana di mercato per la Serie B, la settimana in cui Cesc Fabregas potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Per il campione del mondo, ex Barcellona e Chelsea, pronto un contratto biennale. Così come probabilmente saranno gli ultimi giorni di Joao Pedro a Cagliari; il brasiliano sta definendo l'accordo con il Fenerbahce. Sempre più vicino al cambio di maglia anche Andrea La Mantia; il centravanti dell'Empoli ha svolto le visite mediche e firmerà a breve per la Spal. Il club emiliano protagonista in questi giorni considerando anche l'acquisto di Gabriele Moncini.



Scatenata anche la Reggina con il nuovo corso targato Filippo Inzaghi. Per il nuovo allenatore, oltre a Simone Colombi dal Parma e Eduard Dutu, difensore classe 2001 della Fiorentina, è in arrivo anche dall'Imolese il centrocampista Alessandro Lombardi. Il Palermo, dopo l'ufficialità di Brunori, si rinforza con Miko Pigliacelli, portiere del Craiova che si contenderà il posto con Samuele Massolo.