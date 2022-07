Il mercato della Serie B entra nel vivo. Il colpo della giornata è dell’Ascoli che ufficializza il ritorno di Amato Ciciretti, reduce da un’esperienza non fortunata al Pordenone. I bianconeri non si accontentano però e puntano un altro giocatore offensivo. È Juwara, di proprietà del Bologna.



PUNTE - Sugli attaccanti si muove anche il Venezia che sta per chiudere l’arrivo di Pierini dal Cesena. Per la Ternana invece c’è Samuele Spalluto, promettente attaccante classe 2001 della Fiorentina. Su La Mantia c’è la Spal. Novità anche in casa Palermo. Ufficializzato l’ingresso nella dirigenza di Giovanni Gardini, nuovo direttore generale. I rosanero però si stanno allontanando da Brunori: ancora molta la distanza tra richiesta della Juve e offerta palermitana. La squadra di Baldini starebbe pensando a La Gumina come alternativa.



ALTRI MOVIMENTI – Il Parma di Pecchia ci prova per Valoti del Monza e intanto ha chiuso per Buayi-Kiala, già aggregato agli allenamenti. Uno che è tornato in Emilia è Alberto Grassi, reduce da un prestito al Cagliari. Ora il centrocampista interessa proprio ai sardi che lo rivorrebbero, e a Torino e Sampdoria. Doppio colpo anche per il Bari. È fatta per Benedetti, mediano della Samp, nell’ultima stagione all’Imolese. I pugliesi sono anche vicini al veterano Vicari.