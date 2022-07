L’inizio del campionato di Serie B si avvicina a grandi passi e le squadre si devono far trovare pronte. Ferve il mercato tra grandi colpi delle big, ritorni e giovani in rampa di lancio. Il grosso nome è quello di Gianluca Lapadula. Il nazionale peruviano ha svolto le visite mediche per il Cagliari e aspetta solo l’annuncio dei sardi. La squadra di Liverani però deve registrare l’inserimento del Palermo sul centrocampista del Torino Segre.



AFFARI UFFICIALI - Molto attivo anche il Frosinone: ufficializzato Mulattieri, si punta a Vignali. Il Perugia è su Paz, il Modena si affida all’esperienza di Sebastien De Maio. La Reggina ha chiuso per Canotto e vuole Chocev, un’altra calabrese, il Cosenza, è forte su Brescianini del Milan.



RITORNI - Un altro prodotto del settore giovanile di una milanese è tra i calciatori più richiesti. Si tratta del difensore dell’Inter Fontanarosa. Su di lui Modena, Brescia e Como. Quest’ultimi hanno ufficializzato l’arrivo della punta Mancuso. Il Palermo ha preso Ionut Nedelcearu dal Crotone, l’Ascoli ha definito infine il ritorno di Falzerano.