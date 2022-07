Il mercato della Serie B non si ferma neanche nel weekend. Sono molte le trattative che si stanno imbastendo, e molte si stanno anche concludendo. Sono sempre gli attaccanti a far parlare di sé. Su Moncini, una certezza per la categoria, si sta muovendo il Perugia. Offerta fatta al Benevento che la sta valutando. Tempo di riflessione anche in casa Palermo. Per Brunori la Juve continua a chiedere almeno 5 milioni, troppo per i rosanero, che allora si stanno interessando a Ferrante, punta della Ternana, la scorsa stagione al Foggia.



GRANDI PIAZZE - Molto attive sono due grandi piazze che vogliono riconquistare la A: Bari e Cagliari. I pugliesi sono vicini a Michael Folorunsho, hanno ufficializzato l’arrivo di Francesco Vicari, mentre la pazza idea Zaza è stata smentita con forza dal ds Polito. Doppio colpo anche per i sardi. Arrivano Carboni, in prestito dall’Inter, e Makoumbou dal Maribor. Saluta invece la B Dario Saric, per lui è in dirittura d’arrivo il passaggio alla Sampdoria.



GRIFONE - Nuovo acquisto anche per la Spal che ha chiuso per Arena dal Monopoli. Il Cosenza pensa a Rispoli, svincolato dal Parma, e a Camporese. Il Sudtirol annuncia Luca Belardinelli dall'Empoli e Marco Pompetti dall'Inter. Infine il Genoa: è fatta per il ritorno di Pajac, mentre Dragusin si è convinto ad accettare l’offerta del Grifone e farà il percorso inverso di Cambiaso, diretto alla Juventus.