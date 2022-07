Aspettando la grande ufficialità di Cesc Fabregas, il Como non vuole smettere di stupire sul mercato. Oltre ad aver trovato l'accordo a titolo definitivo con il Nottingham Forest per Nikolas Ioannou, terzino in prestito ai brianzoli nella passata stagione, proseguono anche i contatti con il Monza per Leonardo Mancuso. Sull'attaccante classe 1992 c'è l'interesse anche del Bari che si sta muovendo per rinforzare il reparto offensivo. Il club pugliese infatti, dopo aver trovato l'accordo con Damir Ceter, 24enne colombiano svincolato dopo il mancato rinnovo con il Cagliari, sta lavorando ad uno scambio che vedrebbe il ritorno di Nicola Bellomo dalla Reggina in cambio di Manuel Scavone.



Il Cagliari aspetta di salutare ufficialmente Joao Pedro; l'italo-brasiliano, arrivato in Turchia martedì per firmare con il Fenerbache, deve ancora discutere di alcuni dettagli sul contratto. I rossoblù intanto hanno già iniziato a muoversi per il sostituto; il sogno è Kevin Lasagna, molto difficile da realizzare visto che il Verona vorrebbe tenerlo dopo l'uscita - sempre più vicina - di Simeone. L'obiettivo numero uno, tra quelli possibili, rimane Gianluca Lapadula del Benevento; le alternative corrispondo al nome di Cissé, classe 2003 di proprietà dell'Atalanta e Puscas del Reading. Sempre rimanendo sugli attaccanti, il Frosinone si avvicina a Samuele Mulattieri, centravanti dell'Inter, classe 2000, l'anno scorso in prestito al Crotone. Il Pisa invece, sta per sbloccare la trattativa che porterà dalla Sampdoria sia De Luca che Torregrossa.