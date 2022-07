La protagonista delle ultime ore di calciomercato in B è senza dubbio la Reggina. La nuova squadra di Inzaghi sta piazzando un colpo dopo l’altro. Ha definito l’arrivo di Gagliolo, vuole chiudere per Mazzitelli del Monza, su cui c’è grande concorrenza, e per Folorunsho del Napoli. In definizione anche gli accordi con i portieri Ravaglia dal Bologna e Colombi dal Parma. Per la difesa si avvicinano Ceppitelli e Camporese, per il centrocampo ecco lo svincolato Obi e Lombardi dall’Imolese.



BOMBER - Non solo arrivi, ma anche cessioni per le grandi della B. Il Parma sta lavorando per l’uscita di Inglese, direzione Sampdoria. La Spal si è assicurata La Mantia, il Palermo sogna Eddie Salcedo, attaccante classe 2001. Il Modena ha ufficializzato l'arrivo di Diaw. Il Cosenza vuole Bruno Amione dall’Hellas Verona ed ex Reggina, Luka Bogdan vicino al ritorno alla Ternana.



CAGLIARI - Chiusura con il Cagliari. I sardi hanno annunciato Makoumbou e si muoveranno solo se alcune delle sue stelle saranno cedute. Su Rog e Nandez ci sono tanti club di A e la squadra di Liverani si tutela provandoci per Mattia Valoti e Luca Mazzitelli del Monza. Definita la cessione di Joao Pedro, il Cagliari punta a Moustapha Cissé dell'Atalanta e Kevin Lasagna dell'Hellas Verona.