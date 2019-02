Partita sospesa dopo pochi secondi, #Scavone è caduto male sul terreno battendo forte la testa.#LECASC — Lega B (@Lega_B) 1 febbraio 2019

Partita ufficialmente sospesa: le squadre hanno deciso, di comune accordo, di non riprendere il gioco.#LECASC — Lega B (@Lega_B) 1 febbraio 2019

Comunicazione ufficiale #LecAsc

La partita è rinviata a data da destinarsi — US Lecce Official (@Lecce_official) 1 febbraio 2019

Riparte lacon un anticipo per la22esima giornata.: dopo un contrasto con l'attaccante dell'Ascoli Beretta,. Scavone ha ripreso conoscenza, prima di essere caricato in barella sull'ambulanza ed essere portato in ospedale per accertamenti (tac cranica). Le due squadre hanno chiesto di sospendere l'incontro, l'arbitro Baroni dopo consulto con la Lega ha accolto la richiesta delle due squadre: gara rinviata a data da destinarsi.