Il primo tentativo di sorpasso sul Verona si è arenato sul 2-2 a Crotone. Il Lecce, però, ha un'altra buona possibilità di salire al terzo posto in Serie B, nel recupero della 22esima giornata. Contro l'Ascoli, con cui non perde in casa da oltre 15 anni, i giallorossi partono in netto vantaggio nelle quote Microgame: l'«1» si gioca a 1,80 contro il 4,80 del «2», mentre il pareggio - sarebbe il quinto consecutivo per bianconeri - pagherebbe 3,30. Quattro degli ultimi cinque incroci tra le due squadre (tra Serie B, Serie C e Coppa Italia) sono finiti con almeno tre reti complessive: un altro Over è a 2,05, ma in quota vince l'Under a 1,70. In perfetto equilibrio, invece, Goal e No Goal, offerti entrambi a 1,85.