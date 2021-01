Dopo le partite di ieri , la 19a giornata dicontinua con altre due gare: alle 15, alle 21 invece scendono in campo Cremonese e Spal.. La squadra di Corini ha fermato così la capolista in rimonta, dopo il doppio vantaggio ospite firmato da Haas e La Mantia. Un gol di Mancosu ha 10' dalla fine ha riportato in partita il Lecce, prima del definitivo 2-2 firmato dal gioiellino spagnolo. L'Empoli rimane in testa alla classifica ma rischia di diminuire il vantaggio sulle inseguitrici, i giallorossi staccano il Chievo e salgono a 30 punti.- La gara di stasera è quasi un testacoda tra chi vuole risalire subito in Serie A e chi è risucchiato in zona playout a 18 punti con Reggina e Reggiana.. La squadra di Bisoli viene dal successo in casa del Pescara ma in casa ha perso le ultime due contro Chievo e Monza.