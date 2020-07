Torna in campo la Serie B con le partite della 32esima giornata, che si apre alle 18.45 con la sfida tra Pisa e Cittadella. Trasferta delicata per i veneti, che hanno messo nel mirino il secondo posto alle spalle del Benevento ma affrontano una squadra che, dopo la ripresa, ha messo in fila un pari e due successi consecutivi.



Alle 21, il Crotone - secondo a pari merito col Cittadella - affronta proprio il Benevento di Inzaghi, fresco di promozione in Serie A, con l'obiettivo di ritrovare i 3 punti dopo 3 pari di fila. Appuntamento molto importante in chiave play-off quello tra Entella e Chievo Verona, così come lo scontro diretto tra il Frosinone di Nesta - scivolato al sesto posto dopo un pari e 2 ko - e lo Spezia, quarto ma reduce dalla sconfitta interna contro il Pisa.



Il Pordenone va a caccia da Perugia della seconda vittoria consecutiva per consolidare, come minimo, il quinto posto, mentre l'Empoli è di scena contro un lanciatissimo Venezia, reduce da 2 vittorie nelle ultime 2 uscite. Derby campano ad alta tensione quello tra la Salernitana di Ventura, ancora a secco di vittorie dopo la ripresa, e una Juve Stabia che viene da 3 ko consecutivi ed è piombato in zona play-out.



Chiudono il quadro le sfide salvezze tra Cosenza ed Ascoli, tra Cremonese e Pescara e tra Trapani e Livorno.