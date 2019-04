Non si ferma la Serie B e con ben 7 gare a partire dalle ore 21 prende il via oggi al 30esima giornata di campionato. Tante le posizioni ancora da delineare e ricco il calendario serale.



Accesissima la lotta per la promozione diretta in Serie A e per il Verona la sfida contro il Brescia capolista è fondamentale per rimanere in corsa. Gli uomini di Fabio Grosso sono infatti quarti a 4 punti dal Lecce secondo e a 6 dagli ospiti allenati da Eugenio Corini primi a quota 53 punti ma con una partita in meno.



Nella zona playoff punti importanti in palio a Benevento con i padroni di casa in serie negativa da 4 giornate (3 sconfitte e un pareggio) che ospitano il Carpi ultimo e a -7 dalla zona salvezza. Il Perugia, invece, proverà il sorpasso sulle rivali in trasferta contro un Crotone di un super Simy che, in serie positiva da 5 giornate (3 vittorie e 2 pareggi), sta provando a tirarsi fuori dalla zona playout.



Una zona playout condivisa invece da Livorno e Venezia, distanti solo 1 punto in classifica e impegnate in casa rispettivamente contro Cremonese (a +2 proprio sul Livorno) e Cittadella (in serie positiva da 5 giornate e ancora in corsa per i playoff).



Chiudono Padova - Ascoli, sfida fondamentale per i veneti per provare a tenere vivo il sogno promozione e Spezia - Salernitana ultima chiamata per entrambe per provare a rientrare nella zona playoff.