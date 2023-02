Dopo la potente vittoria del Genoa per 2-0 contro il Palermo prosegue con altre 8 gare il programma della 24esima giornata di Serie B.



Alle 14 occhi puntati sulla capolista Frosinone che viaggia a ritmo spedito ed è imbattuta da 5 giornate e vuole riportarsi a più 11 dal Genoa secondo affrontando in casa il Cittadella che è però in un momento positivo con 4 partite senza sconfitte.



È chiamata a rispondere al Genoa anche la Reggina di Pippo Inzaghi, che è entrata in un periodo negativo con una sola vittoria nelle ultime 4 gare, e che proverà a riscattarsi ospitando al Granillo un Pisa che è in crisi nera con solo 2 punti nelle ultime 4 gare.



Como e Brescia hanno davanti a sé tre fondamentali scontri per la corsa a non retrocedere e affronteranno rispettivamente il sorprendente Sudtirol , che veleggia al 4° posto, e il Modena. Venezia-Spal è autentico scontro diretto con il rischio di ritrovarsi in caso di sconfitta, all'ultimo posto in classifica. Mentre occhio al Benevento, oggi penultimo e in crisi senza fine, che sarà impegnato in trasferta a Cagliari.



Due le gare delle 16.15 con il Parma che vuole provare a trovare continuità in zona playoff in casa della Ternana che la affianca in classifica. Ascoli-Perugia, invece, può indirizzare verso l'alto o verso il basso della classifica la stagione dei due club.