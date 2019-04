Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, si è chiusa oggi con tre partite la 34esima giornata di Serie B: alle 15 il Cittadella di Foscarini non riesce a riprendersi dopo due ko di fila ma mantiene l'ottava posizione, che varrebbe i playoff, rimontando da 2-0 a 2-2 nell'impegno casalingo contro l'Ascoli di Vivarini, distante tre punti proprio dai veneti e ancora speranzoso nella possibilità spareggi promozione, con i gol di Valentini, Ardemagni (8 in Serie B), Panico e Moncini (11 in Serie B). Alla stessa ora ultima chiamata salvezza fallita per il Foggia, che perde 1-0 al 90' sul campo della Cremonese a causa del gol di Arini su papera di Leali: i pugliesi dovevano vincere per riportarsi in zona playout e mantenere una speranza di salvezza diretta, mentre i lombardi, reduci da otto risultati utili di fila (cinque vittorie e tre pari) sono solo a un punto dai playoff. Chiude in serata alle 21 il big match della giornata, in programma al Via del Mare di Lecce tra i padroni di casa di Liverani, fresco di rinnovo, e il Brescia di Corini, seconda contro prima in classifica: i pugliesi con una vittoria appaierebbero proprio i lombardi in vetta, a più cinque sul Palermo terzo, seppur con una partita in più, e vicini alla promozione diretta; dal canto loro le Rondinelle con i tre punti sarebbero a una lunghezza dalla Serie A aritmetica.