Prosegue quest’oggi la 23esima giornata di Serie B, inaugurata ieri dal 2-2 tra Ascoli e Juve Stabia, con il gol nel finale del portiere dei campani, Provedel. Alle 15 si parte con 4 match: il Cittadella, lanciato in zona playoff, attende l’Empoli di Marino, reduce dalla vittoria contro il Pordenone ma sempre invischiato nella lotta per evitare i playout; il Crotone di Stroppa, che arriva da 2 ko consecutivi ma è sempre terzo in classifica, apre le porte dello Scida alla Cremonese, quartultima e in piena crisi, con l’ultima vittoria datata 15 dicembre 2019; il Pordenone, secondo e anche lui reduce da due sconfitte consecutive, ospita il Livorno, ultimo in classifica e prossimo a finire nelle mani di Majd Yousif, imprenditore olandese; e il Frosinone di Nesta, che non perde da 4 gare, va a Venezia, coi lagunari impegnati nella lotta per non retrocedere.





Chiude il programma del sabato il match delle 18 tra Perugia e Spezia. Due squadre in salute quelle di Cosmi e Italiano: gli umbri hanno vinto le ultime due gare, i liguri ne hanno vinte tre delle ultime quattro. Match dal sapore di playoff: con gli Aquilotti che se dovessero vincere sorpasserebbero il Grifo.