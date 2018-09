Dopo l'anticipo di venerdì tra Palermo e Cremonese e le tre gare di ieri (rinviata Cosenza-Verona per impraticabilità del campo), la seconda giornata del campionato di Serie B si conclude oggi con quattro partite: alle 18 prima uscita stagionale per il Livorno di Cristiano Lucarelli, che ha riposato alla prima giornata, impegnato all'Adriatico contro il Pescara di Bepi Pillon, reduce dal pari al 90' contro la Cremonese. Alle 21 altre tre gare: il big match è di scena allo Scida di Crotone, dove i pitagorici affrontano l'ambizioso Foggia di Grassadonia, una delle favorite per la promozione ma ancora con mezza squadra squalificata in seguito ai pagamenti in nero operati dal club pugliese, a -5 in classifica dopo la vittoria contro il Carpi. Sarà la partita di Giovanni Stroppa, tecnico di casa, che affronta subito il suo passato dopo la brutta sconfitta dell'esordio contro il Cittadella: l'allenatore lombardo è stato infatti per tre stagioni sulla panchina dei Satanelli, conducendoli alla promozione in Serie B e a sfiorare i playoff per la Serie A l'anno scorso. Esordio casalingo per l'altra pugliese, il Lecce, che al Via del Mare sfida la Salernitana in una partita dalla forte rivalità: i giallorossi sono reduci dalla rocambolesca partita di Benevento, nella quale erano avanti per 3-0 e sono stati rimontati fino al 3-3. Chiusura al Renato Curi di Perugia, dove il Grifone allenato da Alessandro Nesta affronta il rigenerato dal mercato Ascoli di Vincenzo Vivarini.