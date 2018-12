Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, e in attesa del posticipo del Monday Night, continua oggi con tre partite la tredicesima giornata di Serie B: due vanno in scena alle 15, Brescia-Livorno e Carpi-Lecce. Nella prima gli altalenanti lombardi vogliono rientrare in zona playoff, mentre i labronici necessitano di punti per abbandonare l'ultimo posto della classifica; nella seconda invece gli emiliani vogliono il quarto risultato utile di fila per lasciare la zona rossa, mentre i pugliesi sognano la terza vittoria consecutiva, che li lancerebbe a meno uno dalla capolista Palermo. Alle 21 invece si affrontano Perugia e Pescara, nella riedizione di un playoff dell'anno scorso: gli umbri navigano a metà classifica mentre gli abruzzesi, con i tre punti, potrebbero raggiungere la vetta.