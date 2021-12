Si chiude la 18esima giornata dicon le ultime tre partite, tutte di domenica, al netto di, rinviata per Covid.Si parte alle ore 14 con la sfida tra l, reduce dal 4-0 rifilato alla, e il, che non vince da cinque turni. Sempre alle 14 ilsecondo in classifica ospita il: con una vittoria può tornare a -2 dal Pisa capolista.Nel pomeriggio, alle 16.15, derby umbro tra, che cerca punti per entrare in zona playoff, e