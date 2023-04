Si apre con un derby emiliano la 33esima giornata di Serie B: Modena e Parma sono divisi da 5 punti in favore dei crociati, distanze invariate dopo l'ultima giornata che ha visto entrambe le squadre vittoriose in trasferta rispettivamente contro Perugia e Cittadella. Gara importante, quella di oggi, in ottica playoff, con gli uomini di Pecchia che puntano a rafforzare la propria posizione e quelli di Tesser che puntano ad accorciare partendo dall'attuale decimo posto.