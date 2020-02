Dopo la vittoria, all'ultimo respiro, del Pisa sulla Cremonese, prosegue la 23esima giornata di Serie B. E, alle 15, si parte con Frosinone-Entella: la squadra di Nesta si è rilanciata dopo un avvio difficile, e ora può contare su un Ardemagni in più, quella di Boscaglia, a pari punti, ha messo un Dezi nel motore che nella lotta playoff può fare la differenza. Sempre alle 15 Trapani-Cittadella, classica sfida testacoda, e Livorno-Ascoli, coi marchigiani che non hanno più il loro capitano (esatto, Ardemagni) ma hanno Marcello Trotta, arrivato con tanta voglia di rivalsa dopo mesi non facile in Ciociaria. Chiude il programma delle 15 Spezia-Pordenone: gli aquilotti sono a metà strada tra i playoff e i playout, i ramarri, invece, sognano in grande al secondo posto solitario in classifica.



Infine, alle 18, il big match di giornata: da una parte il nuovo Empoli di Pasquale Marino, quintultimo e reduce da una sola vittoria nelle ultime 15 partite, dall'altra il Crotone di Stroppa, terzo a un punto dal Pordenone, reduce dal ko con lo Spezia ma anche da 5 vittorie nelle ultime 6.