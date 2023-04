Lunedì di Pasquetta vuol dire Serie B. Tutte le 20 squadre del campionato cadetto scendono in campo oggi per la 32ª giornata, con intrecci pesanti per lotta promozione e corsa salvezza. Nel secondo gruppo rientra Benevento-Spal, che apre il turno alle 12.30: squadre appaiate a 29 punti, a caccia di un risultato per tenere vive le speranze.



Alle 15, poi, si giocano sette incontri: il Frosinone è chiamato a una reazione dopo tre partite senza vittoria e ospita l'Ascoli al Benito Stirpe per difendere il vantaggio su Genoa 2°, in trasferta a Como, e soprattutto Bari 3°, impegnato nello scontro diretto con il SudTirol 4°. La Reggina affronta il Venezia, mentre il Parma fa visita al Cittadella e il Modena è di scena a Perugia. Completa il programma del primo pomeriggio il Brescia fanalino di coda del campionato, che al Rigamonti gioca contro la Ternana.



Alle 18 un altro scontro chiave per i playoff, quello tra Pisa e Cagliari.



Chiude la giornata alle 20.30 la sfida tra Palermo e Cosenza.